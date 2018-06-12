Saadet Partisi Kadirli ilçe Başkanı istifa ederek Ak Parti’ye geçti

İstifa eden ilçe başkanının parti rozetini Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik taktı. Kadirli Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen iftar programı Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in katılımıyla gerçekleşti. Seçim Koordinasyon merkezi önünde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında Bakan Çelik partililerle birlikte orucunu açtı. Yemeğin ardından partililere hitap eden Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizim milletimiz olumsuz gelişmeleri, darbeleri, siyasi sabotajları sandık yoluyla aşmayı bildi. Bu milletin en büyük gücü sandıktır. O sebeple sandığa gitmek, milletin gücünün altını çizmektir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından partisinden istifa ettiğini açıklayarak Ak Parti’ye katıldığını belirten Saadet Partisi Kadirli İlçe Başkanı Halil İbrahim Çuhadar kürsüye çıktı. İstifa eden İlçe Başkanı Halil İbrahim Çuhadar’ın parti rozeti Bakan Ömer Çelik tarafından takıldı.Programa Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve T.B.M.M. Başkanlık Divanı Üyesi Mücahit Durmuşoğlu,Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal,Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve kalabalık bir partili topluluğu katıldı.