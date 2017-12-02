Kamu Hastaneleri Birliği tarafından düzenlenen ve bir hafta 6 oturum şeklinde süren eğitimlere, Osmaniye-Kadirli-Düziçi Devlet Hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Bahçe Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi çalışanları katıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2015 yılında “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi” bu amaçlarla kurulduğu hatırlatıldı.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi faaliyetleri kapsamındaki eğitimler Uzman Dilşad Sağlam tarafından düzenlendi.

Açıklamada, “Kadınların iş hayatına eşit fırsatlarla katılması sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatına daha etkin ve aktif katılımı önemli toplumsal faydaları da beraberinde getirmektedir. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak yer alması için hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da kadın erkek eşitliği kaçınılmaz bir gerekliliktir. Toplumsal statüyü belirleyen temel faktörler: Eğitim düzeyi, Sağlık Durumu ve Gelir getiren bir işte çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10.Maddesi herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Ülkemizde kadının parlementodaki temsil oranı, Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki özellikle yönetici pozisyonlarındaki mevcut durumu ayrıca özel işletmelerdeki işçi ve yönetici pozisyonundaki çalışanların durumu, sorunları ve yönetici pozisyonundaki erkek-kadın oranı karşılaştırmalarına değinilmiştir. Kurulan bu birimle sağlık tesislerimizde çalışanlarımız için önemli bir konu olarak tesbit edilen çalışma hayatında fırsat eşitliği kavramı hakkında bilinç düzeyini arttırmanın tüm sağlık çalışanlarımız tarafından kavranmasının sağlanması ile hem iş hem sosyal hayatta kadınlara her konuda eşit davranılması tanımının benimsenmesi amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.