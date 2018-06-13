Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağan yağmur sele neden oldu. Sel sularına yolda yakalanan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklardaki rögarlar taşınca sel meydana geldi. Kahramanmaraş’ta sel sularından en çok etkilenen merkez Dereobası mevkiinde suda sürüklenen araçlar birbirine çarparak durabildi. Yoldan hızla akan sel suları arasında minibüste mahsur kalan araç şoförü ise bir süre çaresizlik içinde kurtarılmayı bekledi. Ancak sular yükselmeye başlayınca minibüsün camından aracın tavanına çıkan şoför diğer araçların üzerinden atlayarak suyun daha az olduğu kaldırıma ulaşmayı başardı. Bu anlar ise bir binadan seli çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.