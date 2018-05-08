Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 13:31

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 7 hafta maçları tamamladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7.

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 7 hafta maçları tamamladı

08 Mayıs 2018 13:31

hafta müsabakaları Osmaniye’de gerçekleştirildi.


Hatay Koca Çınar Spor Kulübü, Samsun İlk adım Belediye Spor Kulübü’nü 10-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.


Boks Ligi’nde yedinci hafta müsabakaları kentte bulunan bir Spor Salonu’nda oynandı. İki gün süren müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.


Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Spor Kulübü, Ankara Aski Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Kulübü Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Ankara Sağlık Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü mücadele etti.


Spor Toto Boks Ligi’nin yedinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:


Hatay Koca Çınar Spor Kulübü: 10 - Samsun İlk Adım Belediye S.K: 0


Ankara Sağlık Spor Kulübü: 1 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 9


Mersin Meski Spor Kulübü: 2 Osmaniye Aile ve Sos. Polk. S.K: 8


Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü: 2 Fenerbahçe Spor Kulübü: 7


İstanbul Bağcılar Spor Kulübü: 3 - Ankara Aski Spor Kulübü: 5


Kayseri Birlik Gençlik S.K: - 5 Malatya Turgut Özal Boks Kulübü: 4




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç