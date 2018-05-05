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05 Mayıs 2018 20:20

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 7. hafta müsabakaları başladı

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 7.

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 7. hafta müsabakaları başladı

05 Mayıs 2018 20:20

hafta müsabakaları, 12 takım ve 120 sporcu ile Osmaniye’de başladı.


Kentte bir spor salonunda düzenlenen müsabakalarda ringe çıkan sporcuların heyecanlı olduğu görüldü.


Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, müsabakalara katılan tüm takımlara başarı dileyerek milli takımlar düzeyinde, büyüklerde ve gençlerde Avrupa’da önemli dereceler elde edildiğini söyledi.


Ligin 7. hafta müsabakalarının Osmaniye’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Keleş, "Lig maçlarımız 11 hafta üzerinden yapılmaktadır. 15 gün sonra da Ankara’da 8. hafta müsabakalarımızı yapacağız. Ligimizi 7-8 Temmuz’da final müsabakalarıyla tamamlamış olacağız. Şu anda ligde Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüplerimiz ligimizin üst sıralarında yer alıyor. Boksun yaygınlaşması için çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.




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