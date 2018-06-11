Sulama kanalına düşen 4,5 yaşındaki çocuk suda kayboldu

Çocuğu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4,5 yaşındaki Hasan Şahin Güngörlü sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü öğrenen vatandaşlar ve çocuğun ailesi küçük çocuğu aramaya başlarken, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen balık adamlar kanal içerisine girerek çocuğu aramaya başladı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının sabah devam edeceği öğrenildi.