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11 Haziran 2018 20:19

Sulama kanalına düşen 4,5 yaşındaki çocuk suda kayboldu

Osmaniye’de oyun oynarken sulama kanalına düşen 4,5 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Sulama kanalına düşen 4,5 yaşındaki çocuk suda kayboldu

11 Haziran 2018 20:19

Çocuğu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.


Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4,5 yaşındaki Hasan Şahin Güngörlü sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü öğrenen vatandaşlar ve çocuğun ailesi küçük çocuğu aramaya başlarken, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen balık adamlar kanal içerisine girerek çocuğu aramaya başladı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının sabah devam edeceği öğrenildi.




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