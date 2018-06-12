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12 Haziran 2018 15:45

Sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi

Osmaniye’de Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 4,5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi

12 Haziran 2018 15:45

Küçük çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Toprakkale ilçesi, Şehit Emrah Yazgan Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına giren 4,5 yaşındaki Hasan Şahin Gönüller, bir süre sonra akıntıya kapılarak sulama kanalında kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Sulama kanalı suyunun kesilmesiyle yapılan aramada, çocuğun cesedi bugün sabah Adana’nın Ceyhan ilçesi sınırlarından geçen sulama kanalında bulundu.


Hasan Şahin Gönüller’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Toprakkale ilçesine getirilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi. Mezar başında fenalık geçiren anne görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.


Bu arada, İlyas ve Döne çiftinin iki hafta önce erken doğum sebebiyle bir çocuklarını daha kaybettiği öğrenildi. Bir kız çocukları bulunan Gönüller ailesi, iki haftada iki büyük acıyı yaşamış oldu.




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