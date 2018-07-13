Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 15:00

Sumbas’ta 15 Temmuz Hatıra Ormanı oluşturuldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına oluşturulan hatıra ormanında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Sumbas’ta 15 Temmuz Hatıra Ormanı oluşturuldu

13 Temmuz 2018 15:00


Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan fidan dikim törenine Kaymakam Ömer Coşkun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakam Coşkun, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi Türkiye’de milli iradeye karşı gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sırasında canlarını ortaya koyarak şehit olan, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız için hatıra ormanına fidan dikmek amacıyla bir aradayız. 15 Temmuz gecesi Türkiye de milli egemenliğe karşı bir kalkışma gerçekleşmiş ve halkın iradesini farklı noktalara taşımak isteyen bir grubun çalışması sonrasında başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere ilgili kurumlarımız ve halkımızın bir araya gelerek ortaya koyduğu bir çalışmayla bu önlenmiştir. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun, ailelerine en iyi dileklerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Daha sonra Kaymakam Coşkun ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda, şehitlerin adının verildiği çam ağaçlarını toprakla buluşturdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç