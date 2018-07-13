Sumbas’ta 15 Temmuz Hatıra Ormanı oluşturuldu

Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan fidan dikim törenine Kaymakam Ömer Coşkun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Coşkun, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi Türkiye’de milli iradeye karşı gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sırasında canlarını ortaya koyarak şehit olan, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız için hatıra ormanına fidan dikmek amacıyla bir aradayız. 15 Temmuz gecesi Türkiye de milli egemenliğe karşı bir kalkışma gerçekleşmiş ve halkın iradesini farklı noktalara taşımak isteyen bir grubun çalışması sonrasında başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere ilgili kurumlarımız ve halkımızın bir araya gelerek ortaya koyduğu bir çalışmayla bu önlenmiştir. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun, ailelerine en iyi dileklerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Daha sonra Kaymakam Coşkun ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda, şehitlerin adının verildiği çam ağaçlarını toprakla buluşturdu.