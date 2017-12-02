Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu masaya yatırıldı

Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonundaki etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, proje kapsamında Suriyeli öğrencilerin eğitiminin önemli olduğunu belirtti.

Çelik,”ilimizde eğitim gören Suriyeli misafir Öğrencilerimizin eğitimi konusunda sizlere görevler düştüğü belirten müdürümüz, çocuklarımızın eğitimi konusunda değerlendirmelerde bulunarak, düzenlenen toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tanıtım sunumları gerçekleştirildi.

Konuşmaların ve sunum gösteriminin ardından, proje kapsamında oluşturulan heyet, Suriyeli aileler ile fikir alışverişinde bulundu.

Düzenlenen toplantıya, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Pınar Mardin Yıldız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ayşenur Bülbül, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Erdi Yüce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri DOĞAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Sünbül, Hasan Karkın, Musa Aydın, PICTEC proje koordinatörleri ve Suriyeli misafirler katıldı.

Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.