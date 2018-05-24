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24 Mayıs 2018 14:09

Tarlada çıkan yangın çiftçinin 30 dönüm buğdayını yaktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, hasadı yapılan buğday tarlasında saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcım ile başlayan yangının sıçraması sonucu 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Tarlada çıkan yangın çiftçinin 30 dönüm buğdayını yaktı

24 Mayıs 2018 14:09


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusufizzettin köyünde hasadı yapılmış boş buğday tarlasında çalışan saman balya makinesi kıvılcım saçarak bir anda alev aldı. Kısa sürede yanan samanlardan çıkan alevler, yangının başladığı yerin hemen yan tarafında bulunan henüz hasat yapılmamış buğday tarlasına da sıçradı. Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrasında Yusufizzettin köyünden A.A.’ya ait 30 dönüm buğday tarlası kül oldu.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.




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