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14 Haziran 2018 17:16

Terliği su kenarında bulunan kayıp kadın Ceyhan Nehri’nde aranıyor

Osmaniye’ye bağlı Hemite köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının terlikleri Ceyhan Nehri kıyısında bulundu.

Terliği su kenarında bulunan kayıp kadın Ceyhan Nehri’nde aranıyor

14 Haziran 2018 17:16

Su altı dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri yaşlı kadını nehir içerisinde arıyor.


Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde yaşayan 90 yaşındaki Zedeli Yavuz, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Yaşlı kadın eve geri dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Köy içerisinde geniş çaplı arama başlatan jandarma, Zedeli Yavuz’a ait olduğu tespit edilen terliklerini köyün içerisinden geçen Ceyhan Nehri kenarındaki otluk alanda buldu. Yaşlı kadının terliklerinin su kenarında bulunması üzerine AFAD ve Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ait dalgıç polislerine haber verildi. AFAD ekipleri ve dalgıçlar, Ceyhan Nehri’nde yaşlı kadını arıyor.


Osmaniye AFAD Müdürlüğü yetkilisi yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinden bu yana aramamız devam ediyor. Jandarma ekipleri de drone ile arama yaptı. Su altı dalgıçları suyun içerisinde arıyor. Biz de su kenarında bataklık bölgelerde arama yapıyoruz. Kayıp kadının terlikleri bulundu ancak şu ana kadar kendisinden başka bir ize rastlamadık. Arama çalışmamız devam ediyor" denildi.




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