TGC Basın Vakfı görev bölümü yaptı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, Genel Sekreter görevine getirildi.

Geçtiğimiz ay Afyonkarahisar’da olağan genel kurulu yapılan Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın ilk yönetim kurulu toplantısı Bursa da yapıldı. Yapılan toplantıda Yılmaz Karaca, yönetim kurulu üyelerinin oyları ile yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel Başkan Yılmaz Karaca, yeni yönetim ile yeni yılda çok daha başarılı hizmetlere imza atacaklarını, yönetim kurulu toplantılarının her birinin farklı illerde yapılacağını ve vakfa önemli eserler kazandıracaklarını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın yönetim kurulunun görev bölümünde, Yılmaz Karaca Genel Başkanlığa seçilirken, İbrahim Erdoğan Genel Başkan Vekilliğine, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı Genel Sekreterliğe, Mersin Gazeteciler Cemiyetini temsilen Mehmet Işık Mali Sekreterliğe, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ile İzmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen Kenan Çimen başkan yardımcılıklarına seçildi. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Eki ve Kayseri Gazeteciler Cemiyetini temsilen Veli Altınkaya ile Tokat Gazeteciler Cemiyetini temsilen Kemal Özdilek yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildiler.

TGC Basın Vakfı Genel Sekreteri olan OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Benim bu göreve getirilmem Osmaniye’nin adını duyurmak adına önemlidir. Böyle bir göreve getirilmemden dolayı mutluyum. Osmaniye’mizi ve cemiyetimizi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Kurulu, 13-15 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar Cemiyeti’nin düzenlediği Anadolu Buluşması sırasında yapılmış, mevcut Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın hazırladığı tek liste ile seçimlere gidilmişti.