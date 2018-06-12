Toprakkale’de 3. Yörük Türkmen Şöleni

Saçıkara Yörükleri Derneği’nin organize ettiği Toprakkale Yörük Türkmen Şöleni’nde kıl çadırlarla yöresel lezzetler ikram edilecek, develer ve mehteranla göç yürüyüşü, folklor gösterileri, halk ozanları ve Türk halk müziği konserleri gerçekleştirilecek.

Saçıkara Yörükleri Derneği Başkanı Kemal Karalar, 3’üncüsünü düzenlemenin heyecanını yaşadıkları şölene Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Yörük Türkmenleri davet ettiklerini belirtip, Yörük Türkmen gelenekleri ve kültürünü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yörüklerin Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu kaydeden Karalar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözü bizim için yol göstericidir. Bu söz aslında Atatürk’ün Yörüklere olan güvenini ortaya koymuştur. Bizler, bu ülkenin çimentosuyuz. Bu ocağı tüttürmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bu yılın Yörük Ağası seçilen Op. Dr. Melikşah Topalhan ise kendisine verilen görev ve sorumluluktan dolayı çok heyecanlı olduğu söyledi. Topalhan, "Değerlerimizi yaşatan bir organizasyonda bulunmaktan şeref duyuyorum. Ben bu toprakların çocuğum. Bu topraklarda yaşayan bir birey olarak sorumluluklarım var. Bunun bilincinde işimi yapmaya çalışıyorum. Herkesi de şölenimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Saçıkara Yörükleri Derneği Başkanı Kemal Karalar, Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Demirci, belediye meclis üyeleri, partilerin ilçe başkanları ve emeği geçenlere teşekkür etti.