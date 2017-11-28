Türk Dünyası Aşıkları Osmaniye’de buluştu

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşıklar Şöleninde; Türkiye’nin değişik illerinden gelen Aşık Bayram Denizoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Mustafa Kurbanoğlu, Ferhat Karaca, Osmaniye’den Aşık Feymani ve Abdullah Gizlice, Azerbaycan’dan Gözel Kelbecerli ve Nazım Güliyev, Özbekistan’dan Muazzam İbrahimova, Kırgızistan’dan Gülira Kasımkulova, Kazakistan’dan Aşık Ermanat sahne aldı.

Atışmaların ve şiirlerin okunduğu programda, aşıklar birbirinden güzel eserlerini seslendirerek konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayanlara plaket takdiminin ardından konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, bu sene ilki düzenlenen Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı programlarını önümüzdeki yıl, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’da düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Başkan Avcı, etkinliklerin daha da büyüyerek geniş kapsamlı devam edeceğini belirterek, "Bizimle birlikte olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir ise organizasyonu düzenlemekteki ana amaçlarının; Türk’ün atası olarak kabul edilen Korkut Ata’nın özelliklerini ve güzelliklerini Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler ve Azeriler ile Türkiye’de günümüze aktarmak ve günümüzdeki kardeş ülkelerin temsilcilerini aynı sahnede birleştirmek olduğunu ifade etti. Demir, "Bununla birlikte geniş bir coğrafyaya ve engin bir kültüre sahip olan Türk Milleti’nin ne kadar müstesna bir millet olduğunu hem kendi akrabalarımıza hem de dünyaya duyurabilmektir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Özellikle bu projeyi himaye eden Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya, Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, Kültür Bakanlığımıza ve Proje Ortaklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Demir, daha önce KKTC ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı programlarını Osmaniye’de sonlandırdıklarını söyledi.

Projenin ana sponsoru olan Osmaniye Belediyesi Başkanı Kadir Kara da şunları söyledi:

"Bütün dünya biliyor ki; biz Türk Cumhuriyetleriyle bir kökün dalları ve parçaları gibiyiz. Dünyada hiç bir güç, hiç bir şart ve şekil altında da bu birliği bu beraberliği ve bu kardeşliği hiç bir zaman için bozamayacaktır. Bu nedenle dünya coğrafyasında bugün yaşananlar bu necip milletin sahip olduğu bu değerlerin gücünden kaynaklanmaktadır. O yüzden de gerek üzerinde bulunulduğumuz coğrafyanın özellikleri gerekse sahip olduğumuz, bağlı olduğumuz kökün değerleri açısından bakıldığı zaman bu milletle uğraşılması, bu devletle uğraşılması, bu ülkeyle uğraşılması gayet doğal. Bize düşen görev ise birlik ve beraberliği sağlayacak olan projelere sahip çıkmak, geliştirmek ve onları desteklemektir. Bu anlamda birliği ve beraberliği sağlayabilirsek, geliştirebilirsek, ben inanıyorum ki hiç bir zaman farklı emeller peşinde koşan, emperyalist düşünceler içerisinde olan hiç bir ülke, devlet, kurum veya kuruluş hedefine ulaşamayacaktır."

Projeye destek veren Vali Ömer Faruk Coşkun ise Aşıklık geleneğinin Türk kültüründe önemli bir yer tutan, bulunduğu toplumun adeta bir sözcüsü olan, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan şiirin; kalıcı ve etkileyici özelliğinden yararlanarak, kuşaktan kuşağa aktarılan bir derler bütünü olduğunu söyledi. Vali Coşkun, "Böylesi bir değerin ülkemizdeki en önemli temsilcileri Âşıklar Diyarı olarak adlandırılan Osmaniye’mizdir. Bu nedenle böylesi bir programın Osmaniye’de yapılıyor olmasını çok anlamlı bulduğumu ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan aşıklar sırayla eserlerini seslendirdi.