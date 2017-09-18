Vali Coşkun: "Bizlere ailelerinizin emanetisiniz"

Yeni Eğitim Öğretim Yılı dolayısı ile Osmaniye KYK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah kahvaltısına katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere başarılar dileyerek, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Sizler Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kentimize gelerek öğretim hayatınızı Osmaniyemizde geçireceksiniz. Bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Amacımız sizlerin öğretim hayatlarınızda her türlü kolaylığı sağlayarak, zamanı geldiğinde Osmaniyemizden güzel anılarla ayrılmanızı sağlamaktır. Yeni Eğitim Öğretim yılı hepinize hayırlı olsun” dedi.

Eski bir öğretim görevlisi olan Osmaniye Milletvekili Suat Önal ise, “Çok daha uzun zaman aralığında sizlerle bir arada olmak isterdim. Eski bir öğretim görevlisi olarak, ilerde yine bir arada paylaşacağımız birçok tecrübemiz olacaktır. Sizleri Osmaniye’mizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Burada yaşadığınız her gününüzün güzel geçmesini dilerim. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’da öğrencilere başarılar dileyerek, “Aileleriniz sizleri bize emanet etti. Artık sizler bizim ve Osmaniyemizin evlatlarısınız. Derlerinizin iyi olmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel açıdan da Osmaniyemizde kendiniz geliştirmeniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sizler geleceğin yükselen Türkiye’sinin yapı taşlarısınız. Osmaniye KYK İl Müdürlüğünü de sizlerle, bizleri bir araya getirdiği için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu yerleşkesini gezen konuklar, yapılan hizmetlerden dolayı KYK Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin ve Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz’a teşekkür edip yurttan ayrıldılar.