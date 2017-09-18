Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:58

Vali Coşkun: "Bizlere ailelerinizin emanetisiniz"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle biraraya geldiği kahvaltıda, "Amacımız sizlerin öğretim hayatlarınızda her türlü kolaylığı sağlamak" dedi.

Vali Coşkun:

18 Eylül 2017 11:58


Yeni Eğitim Öğretim Yılı dolayısı ile Osmaniye KYK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah kahvaltısına katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere başarılar dileyerek, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Sizler Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kentimize gelerek öğretim hayatınızı Osmaniyemizde geçireceksiniz. Bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Amacımız sizlerin öğretim hayatlarınızda her türlü kolaylığı sağlayarak, zamanı geldiğinde Osmaniyemizden güzel anılarla ayrılmanızı sağlamaktır. Yeni Eğitim Öğretim yılı hepinize hayırlı olsun” dedi.


Eski bir öğretim görevlisi olan Osmaniye Milletvekili Suat Önal ise, “Çok daha uzun zaman aralığında sizlerle bir arada olmak isterdim. Eski bir öğretim görevlisi olarak, ilerde yine bir arada paylaşacağımız birçok tecrübemiz olacaktır. Sizleri Osmaniye’mizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Burada yaşadığınız her gününüzün güzel geçmesini dilerim. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’da öğrencilere başarılar dileyerek, “Aileleriniz sizleri bize emanet etti. Artık sizler bizim ve Osmaniyemizin evlatlarısınız. Derlerinizin iyi olmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel açıdan da Osmaniyemizde kendiniz geliştirmeniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sizler geleceğin yükselen Türkiye’sinin yapı taşlarısınız. Osmaniye KYK İl Müdürlüğünü de sizlerle, bizleri bir araya getirdiği için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu yerleşkesini gezen konuklar, yapılan hizmetlerden dolayı KYK Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin ve Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz’a teşekkür edip yurttan ayrıldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç