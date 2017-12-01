Bu konuda herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Vali Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Osmaniye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Hakat, 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Muttalip Altun ve Görme Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Önal’ı ziyaret etti.

Dernek Başkanları ve engelli vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Engelli vatandaşlarımızın, toplumsal yaşamın içinde daha çok yer almalarının sağlanması konusunda daha büyük mesafeler almamız gerekiyor. Bu konuda herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Temenni ediyorum ki hep birlikte bundan sonraki süreçte daha güzel neticeler elde ederiz” diye konuştu.