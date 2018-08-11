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11 Ağustos 2018 23:14

Zehirli Sarıkız örümceği mahallede paniğe neden oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesinde ki bir evde görülen Sarıkız örümceği mahalle de paniğe neden oldu.

Zehirli Sarıkız örümceği mahallede paniğe neden oldu

11 Ağustos 2018 23:14


Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 751’inci sokakta oturan Nurdan Çukadar evde örümceğe benzer bir böcek gördü. Hemen örümceği dışarı atan Nurdan Çukadar normal örümceklerden 10 kat daha büyük olan bu örümceği internetten araştırınca Sarıkız örümceği olarak adlandırılan zehirli örümcek türü olduğunu anladı. Mahallede komşularına da haber veren Çukadar dışarı çıkardığı örümceğin başında komşuları toplandı. Sokakta paniğe neden olan Sarıkız örümceğinin çocuklarının üzerine doğru geldiğini belirten Nurdan Çukadar, "Daha önce haberlerde de izlemiştim, Konya’da görülmüş ben de internete baktım bu o örümcek. Çok zehirliymiş. Az kalsın çocukları ısıracaktı. Dışarı çıkardık öldürdük" şeklinde konuştu. Çok tehlikeli bir tür olan Sarıkız örümceği (camel spider), daha çok Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. (SLÇ-ÖK-Y)




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