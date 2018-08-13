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13 Ağustos 2018 16:31

4. Çayeli Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği Festivali sona erdi

Çayeli Doğa Sporları (ÇAYDOSK) tarafından bu yıl 4.

4. Çayeli Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği Festivali sona erdi

13 Ağustos 2018 16:31

’sü düzenlenen Çayeli Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği Festivali etkinliği sona erdi.


Festivale katılım, geçen yıllar olduğu gibi bu yılda fazlaydı. Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen dağcılar Tatos Dağı’nda kamp kurdu, zirveye tırmandı. 83 dağcı Çamlıhemşin ilçesi Çiçekli Yaylası’ndan 3 saatlik yürüyüş yolculuğu ile Tatos Dağı’nın alt kısmına varıp çadırlarını kurdu. Dağcılardan 32 kişi zirve heyecanını yaşamak için 3 bin 650 rakımlı Tatos Dağı’nın zirvesine tırmanarak, zirveye Türk bayrağı astı.


Çayeli Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Köse yaptığı açıklamada, ’’Daha önceki yıllar hep aynı dağlara etkinlik düzenleniyordu. Biz farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Festival için bu yıl daha önce hiç keşfedilmemiş Tatos Dağı’nı turizme kazandırmak istedik. Amacımız bilinenlerin dışındaki dağların da tanıtılması. Etkinlik kapsamında katılımcılar arasında çok güzel bir kaynaşma oldu" ifadelerini kullandı.




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