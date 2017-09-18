Bu öğretmenevi 50 metre geride

Son olarak Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde karayolu üzerine asılan ’Öğretmenevi 50 metre geride’ pankartı görenleri hem güldürüyor hem de şaşırtıyor.

Çamlıhemşin İlçesi’nde yapımı bir süre önce tamamlanan ve 30 Eylül tarihinde hizmete girecek olan Yamantürk Öğretmenevi için karayolu üzerine çift taraflı pankart asıldı. İlçeye giriş yönündeki yüzünde restoran ve teras bölümlerinin açıldığı duyurulan pankartta öğretmenevinin 50 metre ileride olduğuna yer verildi. Pankartın ilçeden çıkış yönündeki yüzünde ise bu kez ’öğretmenevi 50 metre geride’ ifadesi yer aldı.

Öğretmenevi Müdürü Volkan Kibaroğlu, ilginç afişleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Biz Karadenizliler olarak ilginç kişiliğe sahibiz. Tabelamız ve afişimiz de buna ayak uydurdu. Öğretmenevimiz bugüne kadar konumu ve konforu ile dünyada eşi benzeri olmayan bir öğretmenevidir” ifadelerini kullandı.