Çay toplayan Gürcü işçileri kemençe ile motive ediyor

Rizeli Sedat Papaker, bir çok Rizeli’nin yaptığı gibi çay hasadında gündelik karşılığı Gürcistan’dan para kazanmak için Rize’ye gelen Gürcü işçileri çalıştırıyor. Bir işçi günde ortalama 250 kilo yaş çay yaprağı hasat ederken Papaker bulduğu ilginç bir yöntem ile bir işçinin günde 300 kilo yaş çay yaprağı toplamasını sağladığını iddia etti. Papaker, Gürcü işçilerin performansını arttırmak için Gürcüler’in kültüründe de yeri olan Kemençe’yi kullanıyor. Gürcü işçiler çay toplarken, Papaker de çay bahçesinde kemençe çalıyor.

Papaker kemençenin sesini duyan işçilerin daha bir istekli ve şevkle çay topladıklarını belirterek, “Bir işçi günde ortalama 250 kilo çay topluyor. Çay hasadı uzun süren zor bir iş. Saatlerce aynı şeyi yapınca insan sıkılabiliyor. Bu nedenle bende işçilerin moralini lüksek tutmak için onlara günde iki saat kemençe çalıyorum. Kemençe çalmaya başladıktan sonra işçilerin performansının da arttığını tespit ettim. 250 kilo çay toplayan bir işçi kemençe dinleyince 300 kiloya yakın çay topluyor” dedi.

Yaşar Papaker ise yaptığı açıklamada, ’’Gürcü işçilere iş yaptırmak zor. Bir nevi sürekli denetlemeniz ve onlarla konuşmanız gerekiyor. Sedat ise ilginç bir yöntemle onları motive edip yüksek oranda çay toplatıyor’’ ifadelerini kullandı.

Gürcü Saşa Aguva isimli çay işçisi ise yaptığı açıklamada, ’’kemence eşliğinde çay toplamak iyi oluyor. Sedat çalıyor, biz topluyoruz’’ ifadesini kullandı.