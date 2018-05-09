Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Rize
  •  » Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mavi: “Acele Etmeyin, Ramazan'da Çay Toplamak Günah Değil”
09 Mayıs 2018 14:11

Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mavi: “Acele etmeyin, Ramazan’da çay toplamak günah değil”

Ramazan ayında çay toplamak istemediği için çay bahçelerine girerek hızlıca çayını bitirmek isteyen çay müstahsiline seslenen Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi “Üreticilerimiz acele etmesin.

Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mavi: “Acele etmeyin, Ramazan’da çay toplamak günah değil”

09 Mayıs 2018 14:11

Ramazan ayında çay toplamak günah değil, sevaptır” dedi.


Üreticilerin bir anda çay bahçelerine girerek hızlı bir şekilde çayı toplaması ÇAYKUR’un fabrikalarında izdihama yol açtı. Bunun üzerine ÇAYKUR kontenjan uygulamasına geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu durum ise bazı özel sektör firmaları ise krizi ranta çevirerek açıklanan çay taban fiyatının altında çay almaya başladı. Çay fiyatının 1 lira 80 kuruşlara düştüğü Rize’de ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, üreticilere çağrıda bulunarak çaylarını toplamak için acele etmemelerini istedi.


Çay üreticilerinin 2 gün boyunca çay toplamaya ara vermesi durumunda özel sektör ve ÇAYKUR’un fabrikalarının ellerindeki çayın biteceğini dile getiren Mavi “2018 yaş çay sezonu güzel bir havada açılmıştı. ÇAYKUR’un 570 kilogram kotasıyla, çay taban fiyatının da üreticiyi memnun edecek şekilde açıklanması bizi sevindirmişti. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle üreticilerimiz biraz fazla çay topladı. ÇAYKUR 11 bin 500 ton gibi bir rekor çay alımı gerçekleştirdi. Otomatik men hem hem kontenjana hem randevulu sisteme geçiş yaptı. Bu duyan özel sektörde 2 lira 35 kuruştan çay alırken, bugün bize attığı mesaja göre fiyatı 1 lira 8 kuruşa indirdi. Yani bir hafta önce cebimizde olan 500 lirayı adeta kapkaç yöntemiyle özel sektör cebimizden almış durumda. Biz üreticilere şunu söylemek istiyoruz, acele etmeyin. Özel sektöre 1 lira 80 kuruşa çay vermeyelim. Biz eğer iki gün çay toplamazsak onların elinde çay kalmaz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç