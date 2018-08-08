Atilla Esmen, ilçedeki sanayi sitesindeki esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çayeli Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Esmen, AK Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı. Kahvaltı programı sonrasında esnafların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Esmen, ilerleyen süreçteki çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aktardı. Sanayi yönetimi adına söz alan Kadir Sırtlı “Bugüne kadar beklenen hizmetleri kısa sürede yerine getiren Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hangi zaman kapını çaldıysak imkanları doğrultusunda yardımcımız ve destekçimiz olmuştur. Ben yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden ötürü yönetimim ve esnaflarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Esmen de bir konuşma yaparak “Bu güzel ortamın oluşmasında emeği geçen sanayi sitemizin yönetimine ve kıymetli esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Tabi ki bizler buraya sizlere hizmet etmek için geldik. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda bölgenin en kullanışlı ve gelişmiş sanayi sitesinin İlçemizde olduğunu da vurgulamak istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk anda gerek duyulan ve olması gereken asfaltlama çalışması yaparak eski toprak zeminden sizleri kurtardık. İnşallah belirlediğimiz proje ve çalışmalar kapsamında daha da verimli hale gelecek bir sanayi sitesi oluşturmuş oluruz. Tekrardan sizlere bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum” ifadelerini kullandı.