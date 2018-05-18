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18 Mayıs 2018 00:20

Çayeli Belediye Başkanı Esmen, vatandaşlarla iftarda buluştu

Rize’nin Çayeli ilçesinde Çayeli Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında günde 500 kişi iftarını açıyor.

Çayeli Belediye Başkanı Esmen, vatandaşlarla iftarda buluştu

18 Mayıs 2018 00:20


Çayeli Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilçede iftar çadırı kurdu. Meydan Projesi kapsamında yeni düzenlenen Belediye Hizmet Binasının arka kısmındaki park alanına kurulan iftar çadırı ile Ramazan ayı boyunca ilçe halkı misafir edilecek.


Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, Ramazan ayının 2. günü iftar çadırındaki vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı. İftar öncesi masaları dolduran vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Esmen, halk ile sohbet edip Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.




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