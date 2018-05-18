Çayeli Belediye Başkanı Esmen, vatandaşlarla iftarda buluştu

Çayeli Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilçede iftar çadırı kurdu. Meydan Projesi kapsamında yeni düzenlenen Belediye Hizmet Binasının arka kısmındaki park alanına kurulan iftar çadırı ile Ramazan ayı boyunca ilçe halkı misafir edilecek.

Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, Ramazan ayının 2. günü iftar çadırındaki vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı. İftar öncesi masaları dolduran vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Esmen, halk ile sohbet edip Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.