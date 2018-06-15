Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 14:58

Çayeli’nde Ramazan Bayramı sevinci

Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl ilçe de ikincisi gerçekleştirilen bayram namazı sonrası kahvaltı programında Belediye Başkanı Dr.

Çayeli’nde Ramazan Bayramı sevinci

15 Haziran 2018 14:58

Atilla Esmen vatandaşlar ile bir araya geldi.


İlçenin Tarihi Hacıbaşı Camisi önünde düzenlenen kahvaltı programında yaklaşık 350 kişi kahvaltı yaptı. Kahvaltı öncesinde cami içerisinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Çayeli Belediyesinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programa katılanlar arasında İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Belediye Başkanı Atilla Esmen, program sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz bayram namazı sonrası kahvaltı programımızın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Az önce bayram namazını eda ettik ve ardından bayramlaşma törenine katıldık. Tören sonrasında düzenlemiş olduğumuz programa iştirak eden kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizce düzenlenmiş olan bu programda Ramazan Bayramının sevincini ve kardeşliğini aynı sofrada paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamamıştır bundan sonrada bozamayacaktır. Tekrardan başta hemşehrilerim olmak üzere herkesin Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik eder, esenlikler dilerim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
28
°
C
  • Cumartesi
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç