Çayeli’nde Ramazan Bayramı sevinci

Atilla Esmen vatandaşlar ile bir araya geldi.

İlçenin Tarihi Hacıbaşı Camisi önünde düzenlenen kahvaltı programında yaklaşık 350 kişi kahvaltı yaptı. Kahvaltı öncesinde cami içerisinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Çayeli Belediyesinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programa katılanlar arasında İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Belediye Başkanı Atilla Esmen, program sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz bayram namazı sonrası kahvaltı programımızın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Az önce bayram namazını eda ettik ve ardından bayramlaşma törenine katıldık. Tören sonrasında düzenlemiş olduğumuz programa iştirak eden kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizce düzenlenmiş olan bu programda Ramazan Bayramının sevincini ve kardeşliğini aynı sofrada paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamamıştır bundan sonrada bozamayacaktır. Tekrardan başta hemşehrilerim olmak üzere herkesin Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik eder, esenlikler dilerim" dedi.