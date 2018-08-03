Çaykur Rizespor, Jakup Brabec ile imza attı

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, kulüp yöneticilerinden İbrahim Tali, Sedat Abanoz, Yılmaz Zehiroğlu ve Serkan Karavin katıldı.

Bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılan 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye’ye gelmeden, Süper Lig’de oynayan Çek futbolcular ile temasa geçtiğini ifade etti. Jakup Brabec sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hem yöneticilerimize hem de buradaki transfer ekibine teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu forma altında elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Gelmeden önce Rize hakkında araştırma yaptım. Türkiye’de oynayan diğer Çek futbolcularla da temasa geçtim. Arkadaşlar da bana Türkiye hakkında iyi şeyler söylediler. Karar vermem de bu da etkisi oldu. İki gündür Rize’deyim buradaki insanların bana olan ilgili son derece dostça. Buraya gelirken Süper Lig’de bir çok takımında yıldız golcülerin olduğunu biliyordum. Bu da benim için yeni bir hedef. Bu seviyeye laik olduğumu ispatlamak için benim için çok güzel bir fırsat olacak. Ben ve diğer arkadaşlar da bu formayı giymek için mücadele edeceğiz. Benim için önemli olan bu takım için elimden geleni yapmak. Umarım çok iyi bir sezon geçiririz."

25 yaşındaki oyuncu stoper mevkinde görev yapıyor.