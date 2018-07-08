Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı

Başkan Hasan Kemal Yardımcı takımın Erzurum’da devam eden kamp programına katıldı. Burada özel bir televizyon kanalında muhabirin sorularını yanıtlayan Yardımcı yeni sezon için 10 numara baktıklarını ve istikrarlı, kararlı bir takım oluşturacaklarını ifade etti.

Takımın teknik adamı İbrahim Üzülmez’in isteklerini samimiyetle tedarik etmeye çalıştıklarını ifade eden Yardımcı, ‘’10 numaranın salı veya çarşamba günü Türkiye’de olacağını düşünüyorum. Hocamızın isteklerini bütün samimiyetimizle ve imkanlarımızı da zorlayarak tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncuları aldığımız takdirde önceliğimiz Süper Lig’i garanti altına almak, istikrarlı ve kararlı takım oluşturmaktır. 10 numara bakıyoruz. İsmi zaten kamuoyunda var. Bizden yana bir sıkıntı yok. Oradaki kulüpte geçici bir yönetim teşkil edilmiş. Çok büyük bir aksilik olmazsa salı veya çarşamba günü oyuncunun Türkiye’de olacağını düşünüyorum’’ dedi.

"Johannes Hopf’un kendisi temiz kağıdıyla gelirse olur’’

Gençlerbirliği takımının kalecisi Johannes Hopf için takımından temiz kağıdı alırsa kendisini beklediklerini ifade eden Yardımcı, ‘’Johannes Hopf’un bonservis alma noktasında Gençlerbirliği Kulübü ile bir sıkıntısı var. Bizim Gençlerbirliği ile dostane ilişkilerimiz var. Kopartıp alma düşüncesinde değiliz. Mahkemelik olmak istemeyiz. Biz kendisine söyledik. Temiz kağıdını alabilirsen gel oturalım konuşalım. Onun dışında itilaflı bir işe girmek istemiyoruz. Onun durumu netleşirse, biz de bu arada başka bir kaleci bulamazsak Johannes Hopf’u bekleriz. Hocamız kalede sağlam bir arkadaşımızı daha istiyor. Alınması yanlısıyım. Johannes Hopf’un kendisi temiz kağıdıyla gelirse olur’’ diye konuştu.

"Kweuke var mı yok mu onu anlamak istiyoruz"

Sezona santraforsuz başlamak istemediklerini ifade eden Yardımcı, oyuncuları Kweuke hakkında performans testinden sonra net karar vereceklerini açıkladı. Yardımcı, ’’Kwuke’yi geçtiğimiz pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tam detaylı sağlık kontrollerinden geçirdik. Aldığımız sonuçlar üzerine, gelecek hafta pazartesi İstanbul’da bir performans testine girecek. Oradaki testten sonra oturup konuşacağız. Biz sezona santraforsuz başlamak istemiyoruz. Kweuke var mı yok mu onu anlamak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi yarı var, yarı yok gibi olmaması için fotoğrafı biran evvel görüp kararımızı vereceğiz. Kweuke bizim evladımız. Çaykur Rizespor’un prensibi önce sulh. Oturup konuşacağız’’ diye konuştu.