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14 Ağustos 2018 14:44

Çaykur Rizespor’dan Eren Başak’ın ailesine taziye ziyareti

Çaykur Rizespor Kulübü, Eren Başak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çaykur Rizespor’dan Eren Başak’ın ailesine taziye ziyareti

14 Ağustos 2018 14:44


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, geçtiğimiz hafta trafik kazası sonrası hayatını kaybeden taraftarları, 19 yaşındaki Eren Başak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Eren Başak’ın ailesine, üzerinde ‘’Seni unutmayacağız’’ yazılı forma taktim edildi.


Öte yandan Çaykur Rizespor takımı, ligin ilk haftasında evinde oynadığı Kasımpaşa maçının öncesinde sahaya, üzerinde Eren Başak’ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıkmış ve maça siyah kol bandıyla başlamıştı.




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