ÇAYKUR’dan 2. sürgün öncesi üreticiye tarihi müjde

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, ilk sürgün yaş çay kampanya döneminde ÇAYKUR’un üreticilerden 172 bin 430 ton, özel sektörün ise 182 bin ton yaş çay aldığı açıkladı.

Özel sektörün ilk kez bir sürgünde ÇAYKUR’dan daha fazla yaş çay alımının gerçekleştirdiğinin altını çizen ve bu durumun üretici lehine olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, "Özel sektörün ÇAYKUR’dan cazip olması ve vatandaşlara daha iyi fiyat vermesi adına bu önemli bir durumdur. ÇAYKUR’la özel sektör yarışması vatandaşa yarar. Bu konuda doğru uygulamalar yapan özel sektör kuruluşlarına teşekkür ediyorum. İkinci sürgünde de vatandaşımız aynı duruşu sergilesin. Çayını satmak için acele etmesin. Bize güvensin. Bizim dediğimiz her şey tatbik edildiğinde üretici mutlu oluyor. ÇAYKUR’un düzenleyici görevi var ve biz bunu yapıyoruz. İlk sürgünde 400 kilo olan üretici kotasını 500 kiloya çıkardık. Bu ÇAYKUR tarihinin en yüksek kotasıdır" şeklinde konuştu.

"Çayın tamamını almayı taahhüt ediyoruz" diyen Sütlüoğlu "Özel sektör vatandaşı üzmesin. Çayın tamamını bize satmak gibi bir imkan var. Bunun için 5 haftalık bir alım süresi olacak. Vatandaş acele etmezse çayını rahatlıkla verebilir. Bu şekilde hareket ederse vatandaş üzülmez. Özel sektörün de çaya ihtiyacı var. Onlarda en az taban fiyat kadar çaya fiyat verebilirler. Hatta daha üzerine bile çıkabilirler. Vatandaşı korumak için çalışıyoruz. amacımız sadece budur ve bunun böyle bilinmesi için elimizden ne geliyorsa yapmak için hazırız.o yüzden bahçe’de çayı toplayan vatandaşımız bizimle beraber harek ettiği taktir’de kazançları daha bol olacaktır" dedi.

2016 yılının ilk sürgün yaş çay döneminde 400 bin ton yaş alımı yapılmışken bu yıl rakamın 350 bin ton seviyelerinde kaldığını ifade eden Sütlüoğlu, "Yaş çay rekoltesinde yüzde 11.5 kayıp oldu. Bunda iklim koşulları etkili oldu. Hava önce ısındı ardından soğudu. Çay gelişemedi. Yine toprağın artık kimyasal gübre kullanımından dolayı bitkiyi besleyememesi durumu da etkili oldu. Bitkinin yaşlanması verimden düşmesine yine rekolte kaybına neden oldu. Kötü çay toplama rekolteyi etkileyen nedenler arasında. İkinci sürgünde de çok güzel filiz göremiyoruz. Yeşil yaprak kalacak ki fotosentez ile yaprak filiz çıkarsın. Dipten toplama yapılınca filiz geç çıkıyor" ifadelerini kullandı.