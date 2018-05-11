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11 Mayıs 2018 14:03

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Rize’de çay bahçesine girip çay topladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için geldiği Rize’de çay bahçesine girip çay topladı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Rize’de çay bahçesine girip çay topladı

11 Mayıs 2018 14:03

Rizeli hemşehrileri, İnce’ye nasihatlerde bulunarak başarılar diledi.


Trabzon’daki programı sonrasında karayolu ile Rize’ye geçen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kent merkezindeki Sahil Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Dağsu Mahallesi’ne çıkarak burada bir çay bahçesine girdi. Çay toplayan kadınlarla sohbet eden ve onlarla birlikte çay toplayan İnce, “Daha önceden de Rize’ye gelmiştim. Ama cumhurbaşkanı adayı olarak ilk kez Rize’ye geldim. Anneannem ile dedem Rizeli. Anne tarafım buralı. Biz de buranın bir torunu olarak biraz sonra burada konuşacağız. Destek isteyeceğiz, herhalde torunlarına destek çıkarlar” dedi.


Bahçede çay toplayan Rabia Karali, Muharrem İnce’ye, “Politika yaparken sakın birbiriniz kötülemeyin. Bak buna çok karşıyım, ne yapacaklarınızı söyleyin. Geçmişi anlatmayın. Gelirsek bunu yapacağız deyin” nasihatinde bulundu. İnce “Bana sataşırlarsa ne yapacağım“ deyince Rabia Karali, “Hiç ses etme. Sabırlı insan her zaman kazanır. Sataşsınlar sana, sen sabret” cevabını verdi.


İnce, çay bahçesinde çay topladıktan sonra miting için şehir merkezine hareket etti.




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