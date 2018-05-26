Güneysu Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan "Güneysu’dan Afrin’e Yardım Köprüsü" projesi kapsamında, ilçe halkının ve yardımsever Güneysulu iş adamlarının desteğiyle bir tır dolusu çeşitli giyim eşyaları ve çay kolilerinden oluşan gıda malzemesi toplandı.

Toplanan malzemeler önce Halk Eğitim Merkezinde kategorilere ayrıldı. Onarılmaya gerek duyan kıyafetler vatandaşlar tarafından burada onarılarak tıra yüklendi. Güneysu Merkez Camii önünde doldurulan tır dualarla Afrinlilere ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün yaptığı açıklamada, uzun bir süredir Afrin’e yardım konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek "Bu çalışmalar sonucunda gıda ve giyecek kampanyası düzenledik. Güneysu hemşehrilerimiz ekmeğini yarıya bölerek bizlere ulaştıkları paralarla Hatay’dan çeşitli gıda malzemeleri aldık ve bu yardımlarla birlikte Afrin’e ulaştıracağız. Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu tür organizasyonlarda Güneysu olarak bu işi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızında desteği ile topladığımız gıda ve giysiler yerine ulaşacaktır. Bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize bir destek olacağına inanıyorum" dedi.