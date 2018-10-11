İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (Maç sonucu)

A Milli Takım’ın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım'ın Rize'de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada Cengiz Ünder'in sağ taraftan ortasında sol taraftan bindirme yapan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


70. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içine giren Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Begovic'in sağından dışarı gitti.



Stat: Rize


Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Alexey Lunev


Türkiye: Sinan, Şener Özbayraklı (Mert Müldür dk. 86 ?), Kaan Ayhan (Ertuğrul Ersoy dk. 82 ?), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mahmut Tekdemir (Yunus Mallı dk. 65), Oğuzhan Özyakup (Berkay Özcan dk. 86 ?), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Serdar Gürler dk. 80 ?), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 46)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Bosna Hersek: Ibrahim Sehic (Asmir Begovic dk.46), Darko Todorovic, Bojan Nastic, Ognjen Vranjes, Ervin Zukanovic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic (Sanjin Prcic dk.46), Rade Krunic (Sarıc dk. 81 ?), Edin Visca (Milosevic dk.46), Goran Zakaric (Kenan Kodro-Maksumic dk. 69), Edin Dzeko (Riad Bajic dk. 46)


Yedekler: Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Toni Sunjic


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Sarı kart: Ognjen Vranjes (Bosna Hersek)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.