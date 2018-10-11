Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (Maç sonucu)

A Milli Takım’ın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
A Milli Takım'ın Rize'de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Cengiz Ünder'in sağ taraftan ortasında sol taraftan bindirme yapan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içine giren Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Begovic'in sağından dışarı gitti.
Stat: Rize
Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Alexey Lunev
Türkiye: Sinan, Şener Özbayraklı (Mert Müldür dk. 86 ?), Kaan Ayhan (Ertuğrul Ersoy dk. 82 ?), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mahmut Tekdemir (Yunus Mallı dk. 65), Oğuzhan Özyakup (Berkay Özcan dk. 86 ?), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Serdar Gürler dk. 80 ?), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 46)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Bosna Hersek: Ibrahim Sehic (Asmir Begovic dk.46), Darko Todorovic, Bojan Nastic, Ognjen Vranjes, Ervin Zukanovic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic (Sanjin Prcic dk.46), Rade Krunic (Sarıc dk. 81 ?), Edin Visca (Milosevic dk.46), Goran Zakaric (Kenan Kodro-Maksumic dk. 69), Edin Dzeko (Riad Bajic dk. 46)
Yedekler: Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Toni Sunjic
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Sarı kart: Ognjen Vranjes (Bosna Hersek)