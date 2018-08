Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Akhisarspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürüyor. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üzülmez, yaptığı açıklamada, "Süper Lig’in en iyi oynayan 3 takımdan bir tanesi Çaykur Rizespor. Oyunsal anlamda saha içerisinde ne yaptığını bilen, saha içerisinde pas trafiğini arttıran ve beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içerisindeydik. Bunu sadece ben söylemiyorum. Maçı izleyen her kesimin söylediği bir şey var; ’Bu kadar iyi oynanan bir maç nasıl kaybedildi?’ Herkes şaşkınlık içerisinde. Ben de aynı düşüncedeyim. Bu maçı kaybetmek bizleri üzdü. Süper Lig seviyesinde oynayan takımların bazı hataları yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte, 70 dakikalık futbolumuzu daha ileri taşıyıp, 80-90 dakikaya çıkartmamız gerekiyor. Herkesin bize güvenmesini istiyoruz. Bir maç kaybettik diye karamsarlığa girmemek gerekir. Çaykur Rizespor takımını en iyi yerlere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Destek her zaman gerekiyor. İstediğimiz bir taraftar vardı. Bizlere ve oyuncularımıza destek verdiler. Onların aynı düşünce içeresinde önümüzdeki haftalarda da aynı şekilde yanımızda olmalarını istiyoruz. Kasımpaşa maçındaki oyun anlayışımızı 90 dakikaya yayıp, Akhisarspor karşılaşmasından istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. Çok kolay değil ama zorlukları seven bir yapımız var. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" dedi.