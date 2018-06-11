İpsiz Recep ölümünün 90. yıl dönümünde Rize’de anıldı

yıl dönümünde Rize Sahil Parkı’nda yapılan törenle anıldı.

Rize Belediyesi tarafından organize edilen program, İpsiz Recep’in Sahil Parkında bulunan anıtı önünde yapıldı. 90. ölüm yıldönümü anısına düzenlenen anma programına Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, İsmail Kahraman Kültür Merkezi Müdürü İsmail Hocaoğlu, askeri personel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz “İpsiz Recep, 1862 Yılında Rize’nin Portakallık Mahallesinde dünyaya geldi. Gözünün pekliği ve ataklığı nedeniyle kendisine İpsiz Lakabı verilmiştir. Diğer bir anlamda elinde avucunda ne varsa harcadığından dolayı Emice Lakabı da verilmiştir. 1. Dünya savaşında Ruslara ve Ermenilere karşı mücadeleler vermiş, istanbula gitmiş, vatan savunması için çete oluşturmuştur. İpsiz Recep, Kurtuluş Savaşı döneminde balıkçı tekneleriyle Kuvayi Milliye’ye cephane ve silah verilmiştir. Milli mücadele döneminde kendi oluşturduğu grubu ile düşmana karşı savaş vermiştir. Atatürk tarafından verilen ödülü kabul etmemiştir. Kahramanlıkları dolayısıyla milis yüzbaşı rütbesini almıştır. Kurtuluş savaşından sonra toprağına dönmüştür. Her yıl aynı tarihte İpsiz Recep’i hatırlatmak, öncelikle gençlerimize öğretmek, tarih bilincini aşılamak, bugün bile ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak en önemli gücümüz olacaktır. Bu vesile ile Kuvayi Milliye Kahramanı İpsiz Recep ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Anma programı Müftü Mahallesi merkez camii müezzini Fethullah Özhatiboğlu tarafından şehitlerimizin ruhuna okunan dua ile son buldu.