Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde meydana gelen olayda, Ramazan Çepni isimli vatandaş kazma ve kürek ile kazmaya kazdığı mezar yerinde önüne büyük bir kaya kütlesi çıktı. Kaya kütlesini kazma ve kürekle kıramayan Çepni bu kez başka yöntemler denemek zorunda kaldı. Lom demiri olarak bilinen demirle kayayı kırmaya çalışan Çepni yine başarısız oldu. Kriko da bir işe yaramadı. Mezar yerini değişmek yerine yeni yöntemler arayan Çepni bu kez çareyi kırıcı kullanmakta buldu. Kırıcı kullanarak önüne çıkan kaya engelini aşmak isteyen Ramazan Çepni, gerekli olan elektrik enerjisini ise mezarın kazıldığı yere 150 metre uzaklıktaki evden aldı.

Kardeşi Barış Çepni’nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ise önüne çıkan kayayı ne yapsa aşamadığını dile getiren Çepni “Kazmayla kazıyordum mezarı önüme taş çıkınca ne yapalım ne edelim diye düşündüm. Büyük lom demiri var lom demiriyle uğraştım olmadı, krikoyla uğraştım olmadı. Son çare olarak aklıma kırıcı geldi. Kırıcıyla güzel şekilde mezarlığımızı kazdım Allah’a çok şükür olsun” ifadelerini kullandı.