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06 Ağustos 2018 19:09

Mustafa Saymak: "Kasımpaşaspor maçına hazırız, bomba gibi çıkacağız"

Bir yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e Çaykur Rizespor’da cumartesi günü oynanacak Kasımpaşaspor maçı hazırlıkları başladı.

Mustafa Saymak:

06 Ağustos 2018 19:09


Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekibin yeni transferi Mustafa Saymak, Giresunspor maçında istenilen oyunu oynayamadıklarını fakat Kasımpaşa maçına takımın hazır olduğunu dile getirdi. Saymak, “Hedeflerimiz büyük, takım olarak hazırız. Biraz eksik başladık kamplara ama şu anda takım oturdu diye düşünüyorum. Belki bir iki tane daha transfer gelir gelmez, sıkıntı yok bizim için. Yani Kasımpaşa maçına hazırız. Belki en son oynadığımız Giresunspor maçında o etkiyi vermedik takım olarak, istediğimiz maçı oynayamadık ama Cumartesi oynanacak maça herkes emin olsun hazırız, bomba gibi çıkacağız” dedi.


Taraftara çağrıda bulunan Saymak, taraftarın stadı doldurmasıyla oynanan futbolun daha güzel olabileceğini dile getirerek, “Taraftarları maça bekliyoruz. Burada duyduğum kadarıyla fazla stat dolmuyormuş. Benim açımdan çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Statlar dolsun, bize destek olsunlar. Statlarda bizim göstereceğimiz performansa taraftarların da etkisi olacak tabii. Seyirciler stada gelirse daha iyi bir maç olacağından eminim” şeklinde konuştu.




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