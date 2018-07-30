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30 Temmuz 2018 17:24

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda dereye yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

30 Temmuz 2018 17:24


Edinilen bilgiye göre kaza, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda dün akşam saat 19.00 sularında meydana geldi. Yaklaşık 35 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa L., araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak yola doğru tırmanmaya başladı. Mustafa L. yaklaşık 4 saatte yola ulaşabildi. Yoldan geçen araçlardan yardım isteyen Loloğlu kazanın gerçekleştiği yeri tarif etti. Olay yerine giden 112, AFAD ekipleri ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Araca ulaşan ekipler kaza anında aracın içerisinde bulunan Osman Hacıoğlu için derede arama çalışması başlattı. Gece boyunca çalışma yapan ekipler Hacıoğlu’nun cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşabildi.


Araç sürücüsü Mustafa L. ise 112 acil servis ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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