Ovit Tüneli asfalt çalışmaları için tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Ovit Tüneli Rize’nin İkizdere ilçesinden, Erzurum’un İspir ilçesi istikametinde gerçekleşen tünel içi asfalt çalışmaları nedeniyle 10 günlüğüne ulaşıma kapatıldı. Ulaşım ortalama 10 gün sürecek asfaltlama çalışması nedeniyle dağ yolundan sağlanacak. Tünelin tek tüpünde gerçekleşecek çalışmanın ardından ise tüp ulaşıma açılınca diğer tüpte çalışma başlayacak. Bu kez İspir istikametinden Rize istikametine gelen tüp çalışmalar nedeniyle 10 gün boyunca ulaşıma kapanacak. 20 gün sürecek çalışmalar neticesinde tünelde bulunan eksikler tamamlandıktan sonra tünel yeniden çift tüp olarak hizmet vermeye devam edecek.

2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılarak delme işlemine başlanan Türkiye’nin en uzun çift tüplü tünelinde 2016 yılının Kasım ayında delme işlemi tamamlanarak ışık göründü. 24 Haziran genel seçimi öncesi 13 Haziran 2018 günü resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tünelden ilk kez bu kış mevsiminde geçiş yapılarak Ovit Dağı tünel ile aşılmıştı.