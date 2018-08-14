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14 Ağustos 2018 16:27

Rafting milli takım antrenörü nikahına rafting botu ile gitti

Rize’de rafting milli takım antrenörü Aydın Aksoy nikah törenine rafting boyutla gitti.

Rafting milli takım antrenörü nikahına rafting botu ile gitti

14 Ağustos 2018 16:27


Rize’nin Ardeşen ilçesinde rafting milli takım antrenörü Aydın Aksoy ve Gamze Terzioğlu çiftinin nikah töreni Fırtına Deresi’nde gerçekleşti. Dere kenarında bir özel tesiste gerçekleşen nikah töreni öncesi gelin ve damat alana rafting botuyla rafting yaparak geldi.


Çiftin nikahı dere kenarında Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) İkinci Başkanı ve Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı ile milli takım antrenörü Erdoğan Buçan yaptı.




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