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16 Eylül 2017 14:16

Rize-Artvin Havalimanı’nda deniz dolgusu başladı

Temeli 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle atılan Rize-Artvin Havalimanı’nda deniz dolgu çalışmaları bugün başladı.

Rize-Artvin Havalimanı’nda deniz dolgusu başladı

16 Eylül 2017 14:16


Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy sahilinde 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılarak yapılacak olan proje sahasına yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan günlük 83 bin ton dolayında taş nakli planlanıyor. Taş nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alınırken, Pazar Tüneli üzerinden geçirilecek yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanacak.


Öte yandan Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı için en derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek. 3 bin metre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanı tamamlandığında Türkiye’nin 56. havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.




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