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25 Temmuz 2018 15:20

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap: “Kalan süremizi daha hızlı verimli ve kaliteli bir şekilde tamamlamalıyız”

Rize Belediyesi bünyesinde görev yapan birim müdürlerinin "Müdürler değerlendirme toplantısı" Belediye Başkanı Prof.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap: “Kalan süremizi daha hızlı verimli ve kaliteli bir şekilde tamamlamalıyız”

25 Temmuz 2018 15:20

Dr. Reşat Kasap başkanlığında yapıldı.


Toplantıya belediye bünyesinde hizmet veren birim müdürleri katılırken toplantıda, dört yıllık çalışma ve yapılan yatırımların görüşüldü. Toplantıda Belediye Başkanı Kasap, “Kalan süremizi daha hızlı verimli ve kaliteli bir şekilde tamamlamalıyız” dedi.


Toplantıda, birim müdürlerini de dinleyen Kasap, yöneticiler olarak şeffaf olma noktasına dikkat çekerek, bir çok önemli çalışmalar yaptıklarını bundan sonraki süreçte de mevcut proje çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.


Başkan Kasap, günlük problemleri çözmek için birim müdürlerinden özverili olmalarını isteyerek çağrı merkezi ve sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlere değindi. Başkan Kasap, bu şikayet ve taleplerin çözümü noktasında çaba gösterildiğini ancak biraz daha hassasiyet gösterilmesini ifade etti.


Son günlerde şikayet konusu olan, sivrisinek problemine karşı ilaçlama çalışmalarının arttırılmasını isteyen Kasap, yöneticilerle birlikte halkın da probleme karşı duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.




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