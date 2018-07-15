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15 Temmuz 2018 11:40

Rize Belediyesi’nden "15 Temmuz" Konferansı

Rize Belediyesi tarafından, AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk’ün konuşmacı olarak katıldığı “15 Temmuz Asrın İhaneti ve Yeniden Diriliş” adlı konferans düzenlendi.

Rize Belediyesi’nden

15 Temmuz 2018 11:40



İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Haydar Er, AK Parti Rize Merkez İl Başkanı İshak Alim, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Külünk, konuşmasında FETÖ darbe girişiminin nasıl başladığını ve saat saat İstanbul’da yaşananları anlattı. Külünk, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaları ve Erdoğan’ın vatandaşlarla buluşmasından itibaren darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını aktardı.


Külünk, 28 Şubat darbesinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin temel hedefinin Türkiye’yi batının güdümüne sokmak olduğunun altını çizdi.


Konferansın sonunda Belediye Başkanı Kasap, Milletvekili Avcı ve AK Parti İl Başkan Vekili Er tarafından Külünk’e günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi




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