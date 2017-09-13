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13 Eylül 2017 10:44

Rize Valisi Bektaş, Hemşin ilçesi ve Gito Yaylası’nda incelemelerde bulundu

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki yetkililer ile birlikte Hemşin ilçesi ve Gito Yaylası’nda bir dizi incelemelerde bulundu.

Rize Valisi Bektaş, Hemşin ilçesi ve Gito Yaylası’nda incelemelerde bulundu

13 Eylül 2017 10:44


İlk olarak Akyamaç Köyü sınırları içerisinde yer alan, yürüyüş yolu, kır lokantası, yaya köprüsü ve seyir teraslarından oluşan Akyamaç (Tecina) Şelalesi Tabiat Parkı Çevre Düzenlemesi Projesi’nde incelemelerde bulunan Vali Bektaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta’dan proje hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Ortaköy Köyüne geçilerek, özel bir girişimci tarafından faaliyet geçirilen ve Hemşin’in ilk turistik oteli olma özelliğini taşıyan otelin açılışı gerçekleştirildi. Vali Bektaş ve beraberindekiler otel açılışının ardından Gito Yaylası’na geçerek burada incelemelerde bulundu.


Vali Bektaş, Gito Yaylası’ndaki incelemeleri esnasında yaptığı değerlendirmede 8 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan ’Yeşil Yol’un tamamlanması ile Gito ve diğer yaylaların bir cazibe merkezi olacağına vurgu yaparak "Turizm dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir iş gibi gözükse de aslında uzun ve meşakkatli bir iş. Bu sektörde başarılı olmak istiyorsak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmamız gerekiyor" dedi.


Dünyada, turizmden geçimini sağlayan ülkelerin turizm konusunda kapsamlı projeler hazırladıklarını belirten Vali Bektaş, "Mesela İsviçre ve Alpler’i ele alalım. İsviçre 100-150 senedir bu işin içinde ve birçok kapsamlı projeler hazırlayarak Alpler’i dünya çapında bir marka haline getirmişler. Bizim bu kadar vaktimiz yok. Evet turizm konusunda bir takım altyapı, kalifiye elaman ve turizm sezonunun kısa bir döneme sıkışmış olması gibi sorunlarımız var. Rize-Artvin Havalimanı ve Yeşil Yol Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye olan taleplerin artacağını dikkate alarak, bu sorunlarımızı biran önce çözmemiz gerekiyor. Biz, Rize’de kış turizmini canlandırmak ve sezonu 12 aya yaymak adına Kaçkarlar’da Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladık. Gerçekleştirilen bu yatırımların paralelinde,son zamanlarda özel sektör temsilcisinin bu konuya el atmış olması, Rize turizmi açısından umut verici" şeklinde konuştu.




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