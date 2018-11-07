Rize Valisi Kemal Çeber görevine başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliği görevinden Rize Valiliği görevine atanan Kemal Çeber, bugün Rize'ye gelerek yeni görevine başladı.

Vali Çeber, Rize Valiliği önünde kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Çeber, polis merasim mangasını selamladı. Kendisini karşılayan heyet ile tokalaşarak tanışan Vali Çeber, makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rize'de yaşayan herkesin kendisi için mesai arkadaşı gibi olduğunu ifade eden Vali Çeber, hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağının altını çizdi. Vali Çeber, ‘'Rize gibi özel bir ile hizmet etme şansı verdikleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarını ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Rize, memleketimizin en önemli yerlerinden bir tanesi. Yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel yer. Kaymakamlık yıllarımdan bu yana hep bunu söylerim; 7'den 70'e herkes benim mesai arkadaşım. Sadece il müdürleri ve kurum amirleri değil. Rize'de yaşayan herkes benim mesai arkadaşım. Herkesin fikri, planı, projesi benim için son derece önemlidir. Rize'nin potansiyelini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim önümüze koyduğu hedef olarak 2023 ve 2071 hedeflerine en çok katkı veren illerden birisi olacağını değerlendiriyorum. Bu anlamda hizmet etmek bizim için gurur meselesi olacak. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız.'' ifadesini kullandı.

‘'Kararnameden itibaren en fanatik Rizesporlu benim'

Kararname sonrasında Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ile telefonda görüştüklerini belirten Vali Çeber, takımın şu anda şanssızlıklara kurban gittiğini ifade etti. Vali Çeber sözlerine şu şekilde devam etti:

‘'Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, geçtiğimiz gün beni aradığında başkana, ‘Başkan ne yaparsan yap takımımız yukarılara doğru gitsin' dedim. Ben Karabük'e gittiğimde Karabükspor Lig'den düştü. Bazı arkadaşlar espri olarak; gidersen Rize'nin başına gelirse' diye söylenişlerde bulunuyorlar. Takımımız şanssızlıklara kurban gidiyor gibi geliyor bana. Toparlanıp yükseleceğine inanıyorum. Kararnameden itibaren en fanatik Rizesporlu benim. Gönülden söylüyorum.''