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03 Ağustos 2018 12:49

Rize’de 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize’de merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Rize’de 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

03 Ağustos 2018 12:49


Şiddetli yağış sonucu Çamlıhemşin ve Güneysu ilçeleri ile Rize merkeze bağlı bazı köylerde yaşanan taşkınlar ve heyelanların ardından ulaşıma kapalı olan 9 köyde yol açma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Karayolları ekipleri 5 milyon liralık ilk hasar tespitini gerçekleştirdi. DSİ ekipleri ise dere içerisindeki hafriyatı temizleyerek, heyelan sonrası kapanan dere yataklarını açmaya devam ediyor.


Sosyal medyada yaptığı ‘Allah’ım yardım et batıyoruz’ paylaşımı ile gündeme gelen Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, bölgelerinde bulunan binalarda hasar olmadığını, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi. Balcı, “Şuan duruma hakimiz. DSİ olarak yardıma geldiler, bütün imkanlar şuanda burada kullanılıyor. Dereyi boşaltma çalışması yapıyoruz. Dün şiddetli yağan yağmur nedeniyle dere yatağı tamamen tıkanmıştı. Daha önce hiç böyle olmuyordu. Derenin kabına sığmamasının nedeni, yukarıda Yeşildere köyünde ve çevresinde heyelanlar sonucunda oluşan barajın patlamasıyla oluştu. Yapabileceğimiz tek şey afet sonrası ortaya çıkan manzarayı temizlemek. En kısa sürede bu afet yaralarını sarmak” ifadelerini kullandı.



Çay fabrikası temizleniyor


Dün meydana gelen heyelandan dolayı balçıkla dolan ÇAYKUR’a ait Ambarlık Çay Fabrikası’nda da temizlik çalışmaları başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından tedbir amaçlı olarak Rize merkeze bağlı Güzelyurt köyünde ise tedbir amaçlı olarak 5 ev boşaltıldı. Merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evden yardım isteyen yaşlı bir hasta, 112 ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.


Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.




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