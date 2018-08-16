Rize’de buluşan Adalet Bakanlığı eğitmenleri hedef belirledi

Adalet Bakanlığı’nın Rize’ye kurduğu Personel Eğitim Merkezi (PEM) “Adalet Bakanlığı Eğitimcileri Ders Müfredatının Değerlendirilmesi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özden nezaretinde Eğitim Daire Başkanlığı himayesinde düzenlenen çalıştayla birlikte, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan tüm personel kadrosunun 150-300 kişilik gruplar halinde Karadeniz’e gelerek hem burada mesleki-sosyal konularda eğitim alması, hem de bölgenin güzelliklerini görmeleri sağlanıyor.

Çalıştay sayesinde 657 Sayılı Kanun, Tebligat Hukuku, Kalem Mevzuatı, Resmî Yazışmalar, UYAP Uygulamaları ile İletişim, Etik, Strese Karşı Koyma gibi derslerde güncel, geçerli ve yeni bilgilerin paylaşılması sağlanması hedefleniyor.

Formatörler 61 bin personel arasından seçildi

Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetini yoğun şekilde sürdüren Rize PEM’in yöneticileri, yurdun dört bir yanından yaklaşık 61 bin personel arasından seçilerek farklı eğitimlerden geçti. Öğretim görevlisi-formatör olan 30 kişilik eğitici ekibinin de ders konularında birlik içerisinde hareket etmesinin sağlanması hedefiyle süreç başlatıldı.

Çalıştay ile bir yandan personeldeki iş, işlem ve davranış gelişimleri izlenirken diğer yandan da bu dersleri anlatan öğretim görevlilerinin kurulan istişare ortamı ile eğitimde de birlik çerçevesinde hareket edilmesini sağlanıyor. “Adalet Bakanlığı Eğitimcileri Ders Müfredatının Değerlendirilmesi Çalıştayı” adı verilen denilen programla birlikte tüm Adalet Bakanlığı personelinin etkin, doğru ve yeni ve etkin adli-idari bilgiler alması sağlanmış olurken, öğretim görevlileri için de danışma, dayanışma, dinamizm ve müfredatta aynılık ilkesine ulaşılmış olacak.

Benzer çalışmaları 6 ayda bir tekrarlamayı planladıklarını söyleyen PEM Başkan Yardımcısı Mustafa Özden, “Yurdun dört bir yanından gelerek Rize’de eğitim alan personele yönetim eğitim faaliyetinin aralıksız devam edecek” dedi. Katılımcılarla yakından ilgilenen Program Müdürü Aytekin Kebecioğlu ise çalıştay sonunda elde edilen bilgilerin artık tüm Bakanlık personeline ders olarak aktarılacağına, bu sayede yurt genelindeki tüm adliyelerden olumlu geri bildirimler alacaklarına inandıklarına vurgu yaptı.