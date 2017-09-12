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12 Eylül 2017 16:48

Rize’de Go-kart aracına şalı dolanan genç kızın tedavisi sürüyor

Rize’de bindiği Go-kart aracında boynundaki şalın lastiğe takılması sonucu yaralanan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir’in tedavisi sürüyor.

Rize’de Go-kart aracına şalı dolanan genç kızın tedavisi sürüyor

12 Eylül 2017 16:48


Rize’de 29 Ağustos tarihinde Rize Sahil Park alanındaki Go-kart pistinde meydana gelen kazada şalı lastiğe takılan Tuğba Cevahir’in (21) tedavisi Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi’nde sürüyor. Tuğba Cevahir’in yanında kalan ağabeyi Murat Cevahir, olayla ilgili ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Kardeşinin ilk kez Go-kart aracına bineceğini söylemesine rağmen uyarılmadığını dile getiren ağabey Cevahir, "Şalı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamış. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Polisin olaydan 15 gün geçmesine rağmen dosyayı savcılığa intikal ettirmediğini iddia den Cevahir, "Burada bir art niyet var. Birilerinin baskısı mı var? 15 günde bir dosya savcılığa ulaştırılamaz mı?" ifadelerini kullandı.




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