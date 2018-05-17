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17 Mayıs 2018 08:33

Rize’de ilk iftarda 2 bin kişi bir araya geldi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehirde geleneksel hale gelen Rize Belediyesi iftar sofrasında yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

Rize’de ilk iftarda 2 bin kişi bir araya geldi

17 Mayıs 2018 08:33

Rize Belediyesi hayırsever iş adamlarının da desteğiyle gencinden yaşlısına, öğrencisinden çalışanına kadar Sahil Dolgu Alanı’nda bulunan Kültür Park’ta vatandaşları bir araya getirdi.


Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve eşi Menduha Kasap da sahil dolgu alanında bulunan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Başkan Kasap iftar öncesinde eşiyle birlikte vatandaşlara yapılan yemek servisine yardım etti. Başkan Kasap’a iftar yemeğinde Yardımcıları Saffet Kopuz ve Şakir Mollayakupoğlu da eşlik etti. Rize Belediyesi Ramazan ayında iftar organizasyonları dışında birçok etkinlik daha gerçekleştirecek.


Belediye Başkanı Kasap, Ramazan ayı boyunca başta Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat olmak üzere 11 ayrı etkinlikte vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.




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