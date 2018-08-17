Rize’de son 1 ayda yaşanan 4 selin bilançosu netleşiyor

Rize’de 15 Temmuz, 2 ve 9 Ağustos’ta meydana gelen 4 farklı selde Rize AFAD İl Müdürlüğüne ortalama 400 başvuruda bulunuldu. Başvurulardan 300’ü incelendiğinde 95’den 55’i için istinat duvarı yapılması kararlaştırıldı, 16 ev hakkında ise risk altında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Son olarak 2 ve 9 Ağustos’ta ağırlık merkezi Rize’nin Muradiye beldesi, Güneysu ilçesi, Pazar ilçesine bağlı Irmak ve Şehitlik köyü, Ardeşen ilçesine bağlı Akkaya köyü olan yağışlar 3 gün boyunca devam ederek bölgeyi etkisi altına alırken metre kareye ise ortalama 100 kilogram yağış düştüğü tespit edildi.

Şiddetli yağışların neticesinde bugüne kadar 400 başvurudan 300’ü incelenerek hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 55’i istinat duvarına ihtiyaç duyduğu tespit edilen toplamda 95 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan ailelerin bir kısmı kendi ailelerinin yanına taşındı, bir kısmı ise öğretmen evleri ve otellerde ağırlanıyor. 30 milyon civarında alt yapı hasarı tespit edilen sellerde 10’a yakın iş makinesi ve araç sel sularına kapılırken, 10 işyerini de su bastı. Evlerindeki eşyaları zarar gören bir çok kişi için de zarar tespit çalışması başlatıldı. Yüzde yetmişi tamamlanan zarar tespit çalışmalarında, selden etkilen tarım alanlarının zarar tespit çalışması ise Tarım İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Rize Valisi Erdoğan Bektaş, selde bilanço rakamlarının yavaş yavaş ortaya çıktığını dile getirerek “Rakamlar çıkıyor, bir anda olmuyor. Bir köprü yıkıldı mesela bakıyorsunuz yenisi nasıl yapılacak, bir menfez veya bir duvar. Bir sürü menfez var. Özellikle Pazar ilçesinde çok ciddi yol kenarında duvarlar varda tahribatlar var. Duvar olmayıp duvar yapılacak yerler var. Göçen yollarımız var. Bunlar biraz zaman alıyor. Çok kapsamlı bir afet olduğu söylenebilir. O anlamda bizim alt yapıya, yollara köprülere menfezlere verilen zarar gündemimizde” dedi.

Sel ve taşkınların meydana geldiği bölgelere bakıldığında, çoğunlukta çay tarımı, yol amacıyla yapılan ve inşaat amacıyla kuralına uygun olmayan kazıların yapıldığı yerlerin taşkınlardan etkilendiğini dile getiren Bektaş “Afetin etki alanı mutlaka doğa ile uğraştığımızda, doğa ile oynadığımızda meydana geliyor. Alt kotlardan başlayarak yukarı kotlara doğru alt yapımızı, yol alt yapımızı, dere takibat alt yapımızı geliştiriyoruz. Alt yapımızı geliştirdiğimiz yerlerde afetin etkili olmadığını görüyoruz. Ancak özellikle çay tarımı, yol amacı ile yapılan kazılar, bina amacı ile yapılan kazılar kuralına ve tekniğine uygun yapılmadığından gerçekten ön görmediğimiz anormal sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu çerçevede arazi ile oynamayı düşünün herkesin bir teknik yarım alması gerektiğini ifade etmek isterim” diye konuştu.

Herkesin meydana gelen selden ve afetlerden ders çıkardığını sözlerine ekleyen Vali Bektaş “Yüzyıllardır bu memlekete yağmur yağıyor. Bu yağmur sularını yamaçlar alıp derelere dereler denizlere ulaştırıyor. Bu eskiden bu kadar afetlere vesile olmuyordu çünkü eskiden araziyle, suların akış düzeni ile çok fazla oynamamışlar. Biraz imkanlarımız çoğalınca, makine kiralamaya gücümüz yetince, canımız istediği yerlere yollar yapmaya çalışıyoruz, inşaatlar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken arazinin alışkanlıklarına, doğasına dikkat etmiyoruz. Ama dikkat etmemiz gerekiyor, su yolları ile oynamamamız gerekiyor. Yoksa bakıyorsunuz ufak derecikler kocaman bir dere olarak karşımıza çıkabiliyor. Aslında herkes olan biten bu afetlerden ders çıkartıyor. Daha iyi bir yolda yürüdüğümüzü ifade edebilirim” şeklinde konuştu.