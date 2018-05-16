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16 Mayıs 2018 18:21

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

RİZE (İHA) –Rize’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

16 Mayıs 2018 18:21


Kaza, Derepazarı ilçesi Bürücek köyü Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Gür (50) yönetimindeki 06 AB 0630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp Gür, eşi Zehra (41) ve kızı Çağla Gür (14) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Eyüp Gür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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