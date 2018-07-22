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22 Temmuz 2018 20:42

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

22 Temmuz 2018 20:42


Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesi Akbucak köyünden şehir merkezine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 06 BEV 941plakalı özel otomobil Yemişli köyü mevkiinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve tarlaya yuvarlandı.


Kazada, araçta bulunan Rabia Çırak, Metin Çırak, Umut Altay Özhan, Gülçin Mutlu ve Hatice Çırak Özcan yaralandı. Önce Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Rize Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 75 yaşındaki Rabia Çırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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